Sein neuer Fall führt den Münsteraner Buchantiquar und Detektiv Wilsberg (Leonard Lansink) ins Kloster. Das ZDF zeigt "Gottes Werk und Satans Kohle" am Samstag, 12. Januar 2019, um 20.15 Uhr. In der ZDFmediathek ist der Krimi ab Freitag, 11. Januar 2019, 10.00 Uhr, abrufbar. Neben dem Stamm-Ensemble Leonard Lansink, Oliver Korittke, Ina Paule Klink, Rita Russek und Roland Jankowsky sind unter anderen Maren Kroymann und Simon Licht zu sehen. Regie führte Martin Enlen nach dem Drehbuch von David Ungureit.



Ordensschwester Christa (Inka Friedrich) hat an der Börse spekuliert - mit Erfolg: 1,5 Millionen Euro beträgt der Gewinn. Als die Äbtissin von der unglaublichen Summe erfährt, fordert sie, das Geld sofort wieder zurückzubringen. Doch plötzlich ist es weg. Christa und Ordensschwester Helena (Maren Kroymann) bitten Georg Wilsberg um Hilfe. Während der sich in eines der kargen Fremdenzimmer einquartiert, um im Kloster zu ermitteln, treibt sich Alex (Ina Paule Klink) dort im Auftrag von Arthur Hollerbach (Simon Licht) herum. Der Bauunternehmer plant, das marode Kloster zu kaufen und umzubauen. Bald tauchen dort auch Kommissarin Springer (Rita Russek) und Kollege Overbeck (Roland Jankowsky) auf - ebenfalls aus dienstlichem Anlass: Einer der Bauarbeiter, der mit Arbeiten am einsturzgefährdeten Klosterdach beschäftigt war, wurde ermordet.



