(Trendbrief) - Die positive Tendenz an den globalen Börsen hielt auch gestern an. Im Durchschnitt legten unsere 14 Leitbarometer um 0,7% zu, wobei alle Indizes den Handel in der Pluszone beendeten. Die breite Basis der Erholung wird auch an der bisherigen Performance des noch sehr jungen Börsenjahres deutlich. Denn der mittlere Kurszuwachs beträgt seit Jahresanfang 2,4%. Dabei...

Den vollständigen Artikel lesen ...