Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Shell B von 2950 auf 2600 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts des höher als erwarteten Ölangebots im zweiten Halbjahr 2018 habe er die Prognose für den Rohölpreis 2019 nach unten korrigiert, schrieb Analyst John Gleeson in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Diese liege für die Sorte Brent nun bei 65 Dollar je Barrel nach 82,50 Dollar. Die Prognose für 2020 bleibe unverändert bei 65 Dollar./mf/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2019 / 17:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-01-09/13:03

ISIN: GB00B03MM408