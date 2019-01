Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Nach dem Verkauf des Deutschland-Geschäfts an Takeaway.com könne sich der Online-Lieferdienst nun auf attraktivere Märkte in den Schwellenländern konzentrieren, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Delivery Hero biete ein höheres Wachstum und eine bessere Profitabilität als die Wettbewerber./mf/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2019 / 17:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2019-01-09/13:06

ISIN: DE000A2E4K43