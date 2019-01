Hannover (www.anleihencheck.de) - Wie in den vergangenen Jahren ist auch der Beginn des Jahres 2019 durch eine Vielzahl an Emissionen innerhalb der ersten Handelstage geprägt, so die Analysten der Nord LB.Den Start habe dabei die Commerzbank mit einer Dual-Tranche bestehend aus einem 5y- und einem 15y-Bond im Gesamtvolumen von EUR 1,5 Mrd. markiert, welche am ersten Handelstag des neuen Jahres zu ms +6bp bzw. ms +19bp hätten platziert werden können. Einen Tag später seien mit der LBBW, ABN Amro und der Bank of Montreal drei weitere Emittenten gefolgt. Sowohl die Emission der LBBW (7y; EUR 0,75 Mrd.; ms +5bp) als auch jene von ABN Amro (15y; EUR 0,75 Mrd.; ms +26bp) hätten im Vergleich zu ihren ersten Emissionen aus dem vergangenen Jahr 2018 (LBBW: 7y; EUR 1,0 Mrd.; ms -20bp, ABN: 15y; EUR 2,0 Mrd.; ms +2bp) rund 25bp weiter gelegen. ...

