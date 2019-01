Hannover (www.anleihencheck.de) - Nachdem die deutsche Wirtschaft im Jahr 2017 noch auf der Überholspur unterwegs war, haben gegen Ende des letzten Jahres immer mehr Bremslichter aufgeleuchtet, so die Analysten der Nord LB.Die deutsche Wirtschaft habe einen Spurwechsel vollzogen und werde sich im Jahr 2019 mit geringerem Tempo weiterentwickeln. Neben Herausforderungen in der Auto- und Chemiebranche hätten zuletzt Kapazitätsengpässe und das zunehmend unsichere globale Umfeld gedämpft. Bei einem Ausbleiben großer Schockereignisse dürfte die deutsche Wirtschaft 2019 real um 1,3 Prozent wachsen. Diese Einschätzungen würden aus Prognosen der Nord LB Norddeutsche Landesbank hervorgehen, die am Mittwoch in Hannover von Christoph Dieng, Vorstandsmitglied der Nord LB, Nord LB-Chefvolkswirt Christian Lips und Nord LB-Volkswirt Dr. Eberhard Brezski vorgestellt worden seien. Für Niedersachsen rechne die Bank mit einem Wachstum von 0,8 Prozent. ...

