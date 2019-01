Die Schweizer Großbank UBS hat Daimler nach einer Investorenveranstaltung im Rahmen der CES-Messe in Las Vegas auf "Neutral" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Der designierte Konzernchef Ola Kaellenius habe über technologische Innovationen gesprochen, etwa für die neue S-Klasse, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Darüber hinaus werde es im Lkw-Geschäft für Daimler 2019 herausfordernder, so Hummel mit Verweis auf Aussagen des Spartenchefs Martin Daum. Hummel bevorzugt unter den europäischen Autobauern das Papier von Volkswagen./ajx/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2019 / 07:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2019-01-09/13:15

ISIN: DE0007100000