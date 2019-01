Wird die CES in Las Vegas langsam eine Automesse? Zumindest werden die Themen vernetzte Autos, autonomes Fahren und smarte Infrastruktur am Straßenrand immer wichtiger. Wie sich die Hersteller der Autos für die Herausforderungen wappnen, was Themen wie Dieselgate und Autozölle hier bewirkt haben und ob man gerade auf diesen Sektor setzen sollte, erklärt Vivien Sparenberg von Vontobel in der Sendung "Zertifikate Aktuell".