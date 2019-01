Ehemaliger Senior VP von Petco verstärkt True Leaf als Vice-Chair DGAP-News: True Leaf Medicine International Ltd. / Schlagwort(e): Personalie/Markteinführung Ehemaliger Senior VP von Petco verstärkt True Leaf als Vice-Chair 09.01.2019 / 13:16 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ehemaliger Senior VP von Petco verstärkt True Leaf als Vice-Chair Die globale Marketingexpertin Jodi Watson wird das Unternehmen bei der Steuerung seiner Vertriebsstrategien (Mehrkanal-Einzelhandel, E-Commerce und D2C) unterstützen VERNON, BC - 9. Januar 2018 - True Leaf Medicine International Ltd. ("True Leaf" oder das "Unternehmen") (CSE: MJ) (OTCQB: TRLFF) (FWB: TLA), eine führende globale Wellness-Marke im Bereich Cannabis und Hanf für Haustiere, gab heute bekannt, dass Jodi Watson zum Vice-Chair seines Board of Directors ernannt wurde. Frau Watson ist seit mehr als 20 Jahren erfolgreich im Einzel- und Großhandel sowie im Digital- und D2C-Bereich (Direct to Consumer) tätig. Zuletzt war sie Senior Vice President von Petco, einer der größten Fachmarktketten für Heimtierbedarf in den Vereinigten Staaten. In dieser Funktion zeichnete sie für das Wachstum des D2C-Geschäfts von Petco verantwortlich, darunter petco.com, unleashedbypetco.com, drsforstersmith.com und liveaquaria.com. Außerdem bekleidete sie interimistisch den Posten des Chief Marketing Officer und leitete dabei die Kreativ-, Medien- und Marketingkampagnen für mehr als 1.400 Ladengeschäfte in den USA und im Internet. Davor war sie President, Consumer Direct bei Wolverine Worldwide, wo sie die Transformation eines Fertigungsunternehmens in eine Dachgesellschaft für globale D2C-Lifestyle-Marken vollzog. Außerdem hatte sie zahlreiche Führungspositionen im Fachhandel bei Topmarken inne, unter anderem bei Williams-Sonoma, Eddie Bauer und Circuit City. "Wir sind stolz, mit Jodi Watson eine Veteranin der Heimtierbranche in unserem Board of Directors zu begrüßen", sagte Darcy Bomford, Gründer und Chief Executive Officer von True Leaf. "Frau Watson wird uns dabei helfen, das Wachstum unseres Einzelhandels- und E-Commerce-Geschäfts zu steuern. Ihr Know-how wird für uns bei der Erschließung neuer Geschäftsfelder wie dem D2C-Bereich von unschätzbarem Wert sein, sodass True Leaf weiterhin der führende Anbieter von Cannabis für Haustiere in der globalen Heimtierbranche sein kann." "Der Eintritt in True Leaf ist für mich die perfekte Gelegenheit, meine Leidenschaft für den Ausbau von Unternehmen mit meiner Leidenschaft für Haustiere zu verbinden", meinte Jodi Watson, Vice-Chair von True Leaf. "True Leaf ist in der einzigartigen Position, um von dem rapiden Wachstum der Heimtierbranche zu profitieren. Das Unternehmen konzentriert sich gezielt auf Produktinnovationen, sein Führungsteam hat tiefgehende Erfahrung und seine Werte und Ausrichtung auf den Leitgedanken ,Return the Love' sind heute einzigartig in der Branche. Ich freue mich darauf, das Unternehmen bei der Umsetzung seiner Ziele zu unterstützen, indem ich die Entwicklung seiner globalen Einzelhandels-, E-Commerce- und D2C-Strategien steuere." Frau Watson hat einen Master-Abschluss vom Illinois Institute of Technology und einen Bachelor-Abschluss von der Portland State University in Oregon. Sie verstärkt Chair Mike Harcourt, Darcy Bomford, Kevin Bottomley und Sylvain Toutant im Board of Directors des Unternehmens. Mit der Aufnahme von Frau Watson sind die meisten Board-Mitglieder von True Leaf nun unabhängig vom Unternehmen. Über True Leaf True Leaf ist eine führende globale Wellness-Marke im Bereich Cannabis und Hanf für Haustiere. Inspiriert von der bedingungslosen Liebe, die uns unsere Haustiere jeden Tag schenken, erwidern wir diese Liebe durch unsere Wellness-Produkte für Haustiere, die den Erhalt und den Schutz der Vitalität unserer vierbeinigen Gefährten fördern. Ansprechpartner für Medien: Paul Sullivan Director, Public Relations Paul@trueleaf.com Tel: 604-685-4742 Mobil: 604-603-7358 Ansprechpartner für Anleger: Kevin Bottomley (Kanada) Director und Corporate Relations Kevin@trueleaf.com Mobil: 778-389-9933 Joe Green (US) Edison Advisors jgreen@edisongroup.com Tel: 646-653-7030 Mobil: 917-575-7089 Solche schriftlichen und mündlichen Mitteilungen erfolgen gemäß der Safe-Harbor-Bestimmung des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und True Leaf beansprucht hiermit die Anwendung der Safe-Harbor-Bestimmungen für alle zukunftsgerichteten Aussagen. True Leaf ist der Ansicht, dass die mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen; die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen von True Leaf sowie der Wert seiner Wertpapiere könnten jedoch aufgrund einer Vielzahl von Faktoren von den mit den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen. Diese Faktoren sind im Abschnitt "Risk Factors" des Emissionsprospekts von True Leaf auf Formblatt 1-A, der bei der U.S. Securities and Exchange Commission und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde, sowie in anderen Beschreibungen der Risikofaktoren in den regelmäßig veröffentlichten Unterlagen und Nachträgen zum Emissionsprospekt angeführten Risiken und Unsicherheiten zusammengefasst. Den Emissionsprospekt von True Leaf auf Formblatt 1-A finden Sie hier: www.trueleaf.com/pages/investor. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung. True Leaf ist nicht verpflichtet, solche Informationen aus irgendeinem Grund nach dem Zeitpunkt dieser Pressemeldung zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! 