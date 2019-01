Von Mitte Juli bis Anfang Oktober befand sich die Aktie des Energieversorgers in einem Abwärtstrend. Anschließend kam es aber zu einer Trendwende und seitdem dominiert ein Aufwärtstrend das Chartbild der E.ON-Aktie. Am 27. Dezember fiel der Aktienkurs relativ stark und drohte sogar den laufende Trend ins Wanken zu bringen. Am Ende kam es aber nicht so weit, denn der Kurs drehte recht schnell nach oben ab.

Charttechnische Analyse mit Hilfe der gleitenden Durchschnitte: Kurs seit neuestem auch ... (Johannes Weber)

