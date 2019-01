Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 14,50 auf 15,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aussichten für deutsche Telekomanbieter seien unsicher, schrieb Analyst Guy Peddy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Diskussion über die inländische Öffnung der Netze für andere Anbieter drohe den Wettbewerb zu erhöhen und der Renditedruck bleibe durch Investitionen und Rechtsaufwendungen hoch. Bei der Telekom passte der Experte seine Schätzungen für T-Mobile US an. Außerdem macht er das Kursziel nun am Jahr 2019 fest./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2019 / 05:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2019-01-09/13:16

ISIN: DE0005557508