Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Adidas nach einer Umfrage unter britischen Verbrauchern auf "Outperform" belassen. Marken von Sportartikelherstellern dürften demnach ihre Dynamik in diesem Jahr beibehalten, schrieb Analyst Brian Tunick in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dabei planten die Konsumenten Ausgaben vor allem für Marken wie Nike, Adidas und The North Face./ajx/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2019 / 00:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2019 / 00:41 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2019-01-09/13:17

ISIN: DE000A1EWWW0