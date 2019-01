Alles in allem 45 unterschiedliche Bezeichnungen zur Angabe der Speicherkapazität wurden in den Datenblättern der in Deutschland erhältlichen Heimspeichersysteme gefunden. Die Forschungsgruppe Solarspeichersysteme der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin hat hierzu die Datenblätter von 60 Speicherherstellern und Systemanbietern analysiert. Am häufigsten ist die »nutzbare Kapazität« und »Nennkapazität« aufgeführt. Beide Größen sollten jedoch nicht miteinander verglichen werden. Die Einschränkung des zulässigen Spannungs- bzw. Ladezustandsbereich der Batterien hat nämlich zur Folge, dass die nutzbare Speicherkapazität meist geringer ist als die nominale Speicherkapazität (Bild?1).

Mehr Verwirrung als Information

Einige Hersteller geben auf den Datenblättern lediglich die nominale Speicherkapazität an. Fehlt die Angabe der nutzbaren Speicherkapazität oder Entladetiefe, lassen sich aus den Datenblättern keine Aussagen über die Höhe der entnehmbaren Energie treffen.

In mehreren Datenblättern ist sowohl die »Nennkapazität« als auch die »Entladetiefe« (z.?B. 80?%) aufgeführt. Erst durch die Multiplikation beider Größen lässt sich die DC-seitig aus dem Batteriespeicher entnehmbare Energie bestimmen.

Die »Speicherkapazität« und »Kapazität« ist ebenfalls häufig zu finden. Aus beiden Begrifflichkeiten geht jedoch nicht hervor, ob es sich dabei um die nominale oder nutzbare Speicherkapazität handelt. Hinzu kommt das Problem von modularen Systemen, dass die im Datenblatt der Batteriespeicher aufgeführte nutzbare Speicherkapazität im realen Betrieb oftmals nicht erreicht wird. Durch die Einstellungen des separaten Wechselrichters wird der zulässige Ladezustandsbereich zusätzlich eingeschränkt, wodurch ...

