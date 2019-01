Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ExxonMobil von 93 auf 87 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er bewege sich mit der Schätzung für den Gewinn je Aktie im vierten Quartal mit 1,05 Dollar unter dem Konsens von 1,12 Dollar, schrieb Analyst Phil Gresh in einer am Mittwoch vorliegenden Prognose. Beim Ausblick dürfte der US-Ölkonzern Angaben zu den Investitionen in diesem Jahr machen. Diese dürften sich im Rahmen dessen bewegen, was auf dem Analystentag 2018 geäußert wurde./mf/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2019 / 22:02 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2019 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2019-01-09/13:20

ISIN: US30231G1022