Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Eni von 14,60 auf 14,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Den großen Ölfirmen könnten angesichts des Ölpreisrückgangs Korrekturen bei den Konsensschätzungen bevorstehen, schrieb Analyst Martijn Rats in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gerade bei Eni sei die Sensibilität gegenüber Ölpreisveränderungen am stärksten ausgeprägt./mf/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2019 / 22:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2019-01-09/13:21

ISIN: IT0003132476