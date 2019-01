Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2100 US-Dollar belassen. Amazon zähle neben Facebook und Twitter zu seinen Favoriten im Internet-Sektor in diesem Jahr, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Online-Einzelhändler sei gut positioniert für 2019. Die Bewertung sei inzwischen wieder überzeugender. Das Unternehmen verfüge über zahlreiche Felder mit hohen Wachstumschancen./mf/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2019 / 22:02 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2019 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2019-01-09/13:24

ISIN: US0231351067