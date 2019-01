Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Vinci von 101 auf 93 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In dem neuen Kursziel komme unter anderem die höher als zunächst erwartete Verschuldung Ende 2018 zum Ausdruck, schrieb Analyst Pierre Bosset in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Aufwärtspotenzial von rund 28 Prozent rechtfertige aber weiterhin eine Kaufempfehlung. Der Einstieg beim Flughafen Gatwick werde Vinci wohl nicht davon abhalten, für Aeroports de Paris zu bieten, sofern die französische Regierung diesen zum Verkauf stelle, heißt es weiter./mf/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2019 / 16:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2019 / 02:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2019-01-09/13:27

ISIN: FR0000125486