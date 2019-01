Die Deutsche Bank hat die Einstufung für ABB auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Franken belassen. Der Verkauf der Stromnetzsparte an Hitachi mache den Technologiekonzern schlanker und weniger schwankungsanfällig, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem gehöre ABB zu den Profiteuren von Trends wie Automatisierung und Energiemanagement./mf/gl Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2019 / 06:03 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2019-01-09/13:27

ISIN: CH0012221716