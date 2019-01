Die Privatbank Berenberg hat Eni von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 18,50 auf 17,60 Euro gesenkt. Als Ergebnis gesunkener Ölpreis-Prognosen habe er seine Gewinnschätzungen je Aktie reduziert, schrieb Analyst John Gleeson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der italienische Ölkonzern biete aber eine attraktive Wachstumsprojekte mit guter Vorhersagbarkeit, und die Aktie werde derzeit mit einem deutlichen Abschlag zur Vergleichsgruppe gehandelt./ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2019 / 17:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN IT0003132476

AXC0166 2019-01-09/13:31