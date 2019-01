Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.579,20 +0,26% +2,95% Euro-Stoxx-50 3.081,54 +0,87% +2,67% Stoxx-50 2.829,81 +0,67% +2,53% DAX 10.920,81 +1,08% +3,43% FTSE 6.935,12 +1,07% +1,98% CAC 4.828,38 +1,15% +2,07% Nikkei-225 20.427,06 +1,10% +2,06% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,67 -4

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,93 49,78 +2,3% 1,15 +12,2% Brent/ICE 59,89 58,72 +2,0% 1,17 +10,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.281,40 1.285,50 -0,3% -4,11 -0,1% Silber (Spot) 15,63 15,66 -0,2% -0,03 +0,9% Platin (Spot) 823,25 820,00 +0,4% +3,25 +3,4% Kupfer-Future 2,68 2,66 +0,9% +0,02 +1,8%

AUSBLICK AKTIEN USA

Erneut mit Aufschlägen dürfte die Wall Street am Mittwoch in den Handel gehen. Im Blick stehen weiter die Handelsgespräche zwischen den USA und China, bei denen sich offenbar einige Fortschritte abzeichnen. Der Streit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften hat über Monate die Märkte gelähmt und gedrückt. Am Dienstag hatte US-Präsident Donald Trump über "sehr gute" Gespräche getwittert. "Positive Zeichen rund um die Gespräche in Peking dürften das Risikosentiment stützen", sagen die Strategen von Citigroup. Der Regierungsstillstand, der "Shutdown", bewegt die Anleger dagegen momentan kaum. Hier zeichnen sich keine Fortschritte ab. Bei den Einzelwerten legen Apple vorbörslich 1,5 Prozent zu. Einem Medienbericht zufolge senkt der Konzern die Produktion für drei neue iPhones im laufenden Quartal per Ende März um 10 Prozent. Damit fällt die Kürzung geringer aus als von vielen nach der jüngsten Warnung befürchtet.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fest - Vor allem die Aussicht auf eine Annäherung bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China treibt die Kurse weiter nach oben. Zudem halten die taubenhaften Töne seitens der US-Notenbank an. Der Gouverneur der Federal Reserve Bank von St. Louis, James Bullard, hat davor gewarnt, die US-Wirtschaft durch weitere Zinserhöhungen in eine Rezession zu stürzen. Für Sainsbury geht es trotz eines enttäuschenden Zwischenberichts um 1,7 Prozent nach oben. Stützend für die Aktie wirkt die Hoffnung, dass die geplante Fusion mit Asda von den Aufsichtsbehörden genehmigt wird. Mercedes-Benz Cars hat 2018 seinen Absatz leicht gesteigert und den achten Jahresrekord in Folge eingefahren. Für Daimler Aktie geht es um 3,6 Prozent nach oben. Auch andere Autotitel sind gefragt. DAX-Schlusslicht sind Deutsche Bank mit einem Minus von 2,8 Prozent. Hier belastet eine Kurszielreduzierung durch die UBS.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:24 Di, 17:36 % YTD EUR/USD 1,1452 +0,09% 1,1464 1,1444 -0,1% EUR/JPY 124,74 +0,19% 124,86 124,17 -0,8% EUR/CHF 1,1232 +0,01% 1,1245 1,1222 -0,2% EUR/GBP 0,8993 -0,06% 0,8999 0,8985 -0,1% USD/JPY 108,92 +0,10% 108,92 108,49 -0,7% GBP/USD 1,2734 +0,15% 1,2738 1,2736 -0,2% Bitcoin BTC/USD 4.024,87 +0,60% 4.024,37 4.010,25 +8,2%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Fest - Anleger schöpften neue Hoffnung auf ein baldiges Ende des Handelskonflikts zwischen den USA und China, nachdem die ursprünglich auf zwei Tage angelegten Verhandlungen um einen Tag verlängert worden waren. Gesucht waren in Hongkong vor allem Aktien von Apple-Zulieferern. Laut einem Medienbericht wird Apple die iPhone-Produktion nur um 10 Prozent zurückfahren. AAC gewannen 6,3 Prozent und Sunny Optical 2,7 Prozent. Auch in Taiwan gehörten Apple-Zulieferer zu den Gewinnern. Foxconn verbesserten sich um 0,9 Prozent und Largan Precision um 6 Prozent. Nachdem die Lage bei Apple nun offenbar doch nicht so düster ist wie es zunächst schien, fassten Anleger auch wieder Vertrauen zu anderen Unternehmen, die jüngst mit pessimistischen Prognosen aufgefallen waren. So machte die Samsung-Aktie ihre Vortagesverluste mehr als wett und legte um 3,9 Prozent zu. Die Aktie des kleineren Chipherstellers Hynix schloss 7,4 Prozent höher. Die Aktie des Automobilherstellers Geely erholte sich in Hongkong um 8 Prozent, nachdem sie in Reaktion auf den enttäuschenden Ausblick des Unternehmens am Dienstag um über 11 Prozent abgestürzt war. Hoffnungen auf Konjunkturstimuli der chinesischen Regierung dürften ebenfalls zur Erholung der Geely-Aktie beigetragen haben, sagten Marktteilnehmer. Aktien des Energiesektors profitieren vom abermals gestiegenen Ölpreis. In Sydney legten Woodside Petroleum um 2,3 Prozent zu und Santos 1,4 Prozent. Der Preis für ein Barrel Rohöl der global gehandelten Sorte Brent lag zuletzt 1,2 Prozent höher bei 59,41 Dollar.

CREDIT

Auch zur Wochenmitte kommen die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen zurück. Während iTraxx Europe und der Crossover bereits länger unterhalb des Jahresultimo notieren, sind nun auch Senior- und Sub-Financials darunter gefallen. Unterstützung kommt aus den USA, wo sich sogenannte Ramschanleihen zuletzt ebenfalls deutlich erholten. Mit Spannung dürfte am Abend das Protokoll der letzten Fed-Sitzung gelesen werden. Zuletzt kamen aus dem Umfeld der Fed Stimmen, dass es im laufenden Jahr maximal eine oder sogar keine Zinsanhebung geben könnte. James Bullard, Präsident der Notenbank von St. Louis, hält eine weitere Zinsanhebung nicht für gerechtfertigt. Bei einer unerwarteten konjunkturellen Eintrübung schließt er sogar eine Zinssenkung nicht aus.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Deutsche-Post-Geschäftskunden wollen ab März Brief-Laufzeiten messen

Der Druck auf die Deutsche Post wächst, Mängel wie lange Laufzeiten bei der Zustellung von Briefen zu beheben. Ab 1. März wollen Geschäftskunden der Deutschen Post in einem groß angelegten einjährigen Testlauf die Laufzeiten von Geschäftsbriefen innerhalb des Zustellnetzes der Deutschen Post prüfen. Zuletzt hatten sich Beschwerden über lange Laufzeiten von Briefen gehäuft.

K+S erwartet keine Einschränkungen bei Kaliproduktion am Werk Werra

K+S rechnet nach den Niederschlägen der vergangenen Wochen mit keinen abwasserbedingten Unterbrechungen an den drei Standorten des Werkes Werra im ersten Quartal. Die Wasserführung der Werra sei erneut deutlich gestiegen, teilte der Konzern mit. Dadurch seien die Rückhaltebecken vor Ort weitgehend vollständig entlastet worden. Die Produktion sei wie geplant ab 27. Dezember wieder voll angefahren worden.

Intershop will über Kapitalerhöhung rund 5 Millionen Euro erlösen

Der Softwareanbieter Intershop will über eine Kapitalerhöhung neue Mittel erlösen, um den Umbau des Geschäftsmodells zu finanzieren. Das Grundkapital soll auf 39,21 Millionen von 34,85 Millionen Euro erhöht werden, wie das Unternehmen mitteilte. Bei einem Bezugsverhältnis von 8 zu 1 und einem Bezugspreis von 1,14 Euro je Aktie sollen knapp 5 Millionen Euro eingesammelt werden.

Windeln.de verzeichnet Umsatzeinbruch nach Neufokussierung

Windeln.de hat im abgelaufenen Gesamtjahr aufgrund der Straffung des internationalen Geschäfts deutlich weniger umgesetzt. Nach vorläufigen Zahlen sank der Umsatz 2018 auf 104,7 Millionen Euro, teilte der Online-Händler von Windeln und anderen Produkten für Babys und Kleinkinder anläßlich der außerordentlichen Hauptversammlung mit. Das ist gut 44 Prozent weniger als im Vorjahr, als das Unternehmen 188,3 Millionen Euro umsetzte. Die Vorjahreszahl ist bereinigt um den Beitrag der Konzerntochter Feedo, die im Juli 2018 an einen tschechischen Händler von Babyprodukten verkauft wurde.

Patrizia Immobilien verstärkt sich mit Übernahme in Japan

Die Patrizia Immobilien AG hat die in Tokio ansässige Immobilienberatungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft Kenzo Capital Corp sowie die Fondsmanagement- und Vermittlungsgesellschaft Kenzo Japan Real Estate GmbH in München übernommen. Kenzo Capital wurde 2008 als Plattform für Asset Management und Investmentberatung in japanische Immobilien gegründet. Zielgruppe sind europäische Immobilieninvestoren.

Senvion sichert sich 41-Megawatt-Aufträge in Spanien

Der Anbieter von Windenergieanlagen Senvion hat sich Verträge mit einem Gesamtvolumen von 41 Megawatt mit Alfanar Energy in Spanien gesichert. Senvion wird nach eigenen Angaben sieben Windturbinen für die Windparks Valdeabajo und La Moratilla bereitstellen. Im Soliedra Windpark sollen sechs Windturbinen errichtet werden.

Uniper baut neues Gaskraftwerk in Irsching

Das Energieunternehmen Uniper hat vom Übertragungsnetzbetreiber TenneT den Zuschlag zum Bau eines Gaskraftwerks mit 300 Megawatt Kapazität in Irsching bei Ingolstadt erhalten. Das Kraftwerk soll ab dem 1. Oktober 2022 in besonderen Notsituationen als Sicherheitspuffer in der Stromversorgung bereitstehen.

Weiteres Patent für Medigenes DC-Impfstoffplattform erteilt

