Munsbach (www.fondscheck.de) - Die Stimmung an den Kapitalmärkten im letzten Monat lässt sich am besten mit den folgenden Worten beschreiben: Risk off, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-AKTIV (ISIN LU0136412771/ WKN 764930).Die rasant gestiegene Risikoaversion im Dezember habe sich am Markt durch eine beschleunigte Abwärtsbewegung bei den globalen Aktienindices und zunehmend höhere Risikoaufschläge bei den Unternehmensanleihen geäußert. Offensichtlich sei die Euphorie nach dem G20-Treffen nur ein Strohfeuer gewesen. Während die EZB erwartungsgemäß den Ausstieg aus dem Anleihekaufprogramm beschlossen und die Leitzinsen unverändert belassen habe, habe die FED nach der turnusmäßigen Sitzung mit ihren Ankündigungen zu den zukünftigen Zinsschritten für Enttäuschung gesorgt und damit einen langsameren Zinsanstieg für 2019 signalisiert. Die Mehrheit der Marktteilnehmer habe offenbar aufgrund des verlangsamten Wirtschaftswachstums ein baldiges Ende der Zinserhöhungen durch die FED antizipiert. Der Markt habe dieses Signal als "mangelnde Reaktivität" und als sicheren Schritt hin zu einem Politikfehler der Notenbank aufgefasst. Verbunden mit der erneuten Unruhe im Weißen Haus, habe dies zur schlechtesten Dezemberperformance des S&P 500 seit Dekaden geführt. ...

