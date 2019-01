Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für United Internet von 55 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aussichten für deutsche Telekomanbieter seien unsicher, schrieb Analyst Guy Peddy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für United Internet kürzte er seine Schätzungen und das Kursziel vor allem wegen eines niedriger erwarteten Wachstums bei der Mobilfunktochter 1&1 Drillisch. Hinzu komme eine Abschreibung auf die Beteiligung am Kabelnetzbetreiber Tele Columbus./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2019 / 05:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0062 2019-01-09/14:11

ISIN: DE0005089031