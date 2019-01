Baltimore (ots/PRNewswire) - Der Vorstand des Center for Medical Technology Policy (CMTP) (Richtlinienzentrums für Medizintechnologie) hat heute seine derzeitige Vorsitzende Ph.D. Donna Messner zur neuen Geschäftsführerin von CMTP ernannt. Sie wird ihr Amt am 1. Februar 2019 antreten. Damit beerbt sie den Gründer der Organisation MD/M.Sc. Sean Tunis, der CMTP als Leitender Strategieberater treu bleibt.



Messner hat seit ihrem Eintritt bei CMTP im Jahr 2011 verschiedene Führungspositionen erfüllt. So war sie federführend für die CMTP-Leitinitiative Green Park Collaborative (https://c212.net/c/link /?t=0&l=de&o=2341419-1&h=997765512&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flin k%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2341419-1%26h%3D2322280791%26u%3Dhttp%253 A%252F%252Fwww.cmtpnet.org%252Fgreen-park-collaborative%252F%26a%3DGr een%2BPark%2BCollaborative&a=Green+Park+Collaborative) (GPC) tätig, mit der eindeutige Anforderungen für klinische Nachweise in der Molekulardiagnostik, der Genomik, der Onkologie und der Neurologie eingeführt wurden und Arbeiten zu praktischen Nachweisen, alternativen Vergütungsmodellen und anderen Themen überwacht werden. In enger Zusammenarbeit mit Dr. Tunis hat Messner in der Führungsspitze von CMTP in der strategischen Planung, im laufenden Betrieb und in der Schaffung talentierter Mitarbeiter gearbeitet.



"Donna Messner ist eine vorbildliche Führungsperson bei CMTP und wir freuen uns, dass sie ihr außergewöhnliches Talent auch weiterhin bei CMTP einbringt, damit wir unseren Einfluss und unseren Beitrag in der Branche erweitern können", erklärt Mark Gibson, Vorstandsvsitzender bei CMTP.



"Ich freue mich auf das, was kommt", so Messner. "Unser neuer Strategieplan konzentriert sich auf den Ausbau unseres Kernprogramms - dabei werden wir unsere derzeitigen Prioritäten weiterhin verfolgen. Wir haben ein wunderbares Team und ein hervorragendes Portfolio an Projekten."



Unter der Leitung von Dr. Tunis hat sich CMTP zu einem nationalen Marktführer entwickelt, der sich mit Gesundheitssystemen befasst, in denen Patienten, Mediziner, Entscheidungsträger im Gesundheitswesen und Kostenträger in die klinische Forschung einbezogen werden. Damit werden eindeutige Nachweise für fundierte Entscheidungen im Gesundheitswesen gewährleistet. "Ich bin sehr stolz auf das, was CMTP im letzten Jahrzehnt erreicht hat", erklärt Tunis, der als Mitglied des CMTP-Vorstands auch weiter wesentlich an allen Entscheidungen bei CMTP beteiligt sein wird. "Ich freue mich darüber, dass ich mich nun aus der täglichen Managementverantwortung zurückziehen kann, um neue Ideen und Projekte zu verfolgen. Gleichzeitig werde ich CMTP zu laufenden Projekten und zur nächsten Programmgeneration als Berater zur Seite stehen."



"In den letzten 10 Jahren hat CMTP wichtige Grundlagen geschaffen", fügt Mark Gibson hinzu. "Ich freue mich, dass Donna und ihr Team auch weiterhin die Prioritäten der Patienten und weiterer wichtiger Stakeholder in der gesamten Forschung im Bereich neuer Medizintechniken in den Mittelpunkt stellen.



