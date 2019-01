Der Index deutscher Hightech-Werte (TecDAX) hat in den vergangenen vier Monaten mehr als 20 Prozent an Wert verloren. Jetzt aber lässt sich der Versuch einer Bodenbildung ausmachen, aus der mehr erwachsen könnte. Das erste Erholungspotenzial dürfte dabei bis an die 200-Tagelinie reichen. Von Manfred Ries

Den vollständigen Artikel lesen ...