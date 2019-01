Hannover (www.aktiencheck.de) - Der norwegische Bankensektor ist einer der am stärksten kapitalisierten Bankenmärkte in Europa, so die Analysten der Nord LB. Es seien vor allem die hohen regulatorischen Anforderungen, die bereits frühzeitig die Institute verpflichtet hätten, bestimmte Mindestvorgaben einzuhalten. ...

