Die SOFTWARE AG bekommt einen neuen Technik-Vorstand (CTO). Damit ist der Umbau der Führungsebene abgeschlossen, was wir ausdrücklich begrüßen. Der Softwarekonzern ist jedoch in puncto Umsatz nicht besonders wachstumsstark und die Geschäftsentwicklung extrem schwankend, was 2019 besser werden muss. Hinter das vierte Quartal setzen wir operativ noch leichte Fragezeichen oder anders ausgedrückt: Die Ziele könnten verfehlt werden. Am 31. Januar wissen wir mehr, auch was den Ausblick auf 2019 angeht. Einen Vorgriff auf die Zahlen wagen wir heute noch nicht. Durch den Rückbau von 50 auf 30 € im Tief ist jedoch eine Menge eingepreist. KGV 12 lässt sich grundsätzlich rechnen. Wir schauen also genau hin und kommen darauf zurück. (vs)



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-DAILY! Interessierte Börsianer lesen den kompletten Brief unter www.boersenkiosk.de oder in der App im Einzelabruf.