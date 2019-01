Die US-Mobilfunksparte der Deutschen Telekom hat auch im vergangenen Gesamtjahr die eigene Kundenprognose übertroffen. Die Zahl der Vertragskunden unter eigenen Marken kletterte nach vorläufigen Zahlen um 4,5 Millionen und damit allein im Schlussquartal um 1,4 Millionen, wie T-Mobile US am Mittwoch am US-Sitz in Bellevue (Bundesstaat Washington) mitteilte. Angepeilt hatte das Unternehmen zuletzt 3,8 bis 4,1 Millionen. Im vergangenen Jahr hat T-Mobile den Angaben zufolge den größten Kundenzuwachs der vergangenen drei Jahre eingefahren. Die Aktie des Unternehmens zog im vorbörslichen Handel in New York um gut ein Prozent an.

T-Mobile-Chef John Legere geht bei den Prognosen üblicherweise konservativ vor - auch beim Ergebnis konnte das Unternehmen in den letzten Jahren gleich mehrfach im Jahr den Ausblick anheben. Insgesamt zählt T-Mobile in den Staaten inklusive Prepaidkarten 79,7 Millionen Mobilfunkanschlüsse./men/he

