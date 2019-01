Die Schweizer Großbank UBS hat Bank of America von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 33 auf 32 US-Dollar gesenkt. Der aktuelle Aktienkurs der US-Bank biete eine attraktive Einstiegsgelegenheit, schrieb Analyst Saul Martinez in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bank biete Risiko- und Ausgabendisziplin sowie eine im Branchenvergleich überdurchschnittliche Profitabilität. Der Experte bevorzugt die Aktie gegenüber der von Konkurrent JPMorgan. Sein Favorit bleibe aber die Citigroup./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2019 / 20:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0067 2019-01-09/15:26

ISIN: US0605051046