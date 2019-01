Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Apple nach der vom iPhone-Konzern gekappten Umsatzprognose von 200 auf 160 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. In China stehe Apple inzwischen vor größeren Herausforderungen als gedacht, schrieb Analyst Erwan Rambourg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte kürzte daher seine Umsatzschätzungen bis 2021 um bis zu 7 Prozent und seine Nettogewinn-Prognosen sogar um bis zu 9 Prozent. Die Situation in China bleibe für Apple komplex. Der anhaltende Patentstreit mit Qualcomm sorge für zusätzlichen Gegenwind. Positive Kurstreiber seien derzeit Mangelware, weshalb er vorsichtig bleibe./ajx/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2019 / 18:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0068 2019-01-09/15:39

ISIN: US0378331005