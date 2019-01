Hannover (ots) -



Hitzinger übernimmt im Volkswagen Konzern zusätzlich den Aufbau und die Leitung des 'Zentrums autonomes Fahren und MaaS*-Aktivitäten'



Alexander Hitzinger (47), bisher bei Apple Inc. (USA) Senior Director of Hardware Engineering, ist mit sofortiger Wirkung neuer Markenvorstand für Technische Entwicklung bei Volkswagen Nutzfahrzeuge. Er übernimmt zusätzlich Aufbau und Leitung des 'Zentrums autonomes Fahren und MaaS*-Aktivitäten' im Volkswagen Konzern. Der bisherige kommissarische Leiter der Technischen Entwicklung, Axel Anders (57), soll neue verantwortliche Aufgaben im Konzern übernehmen.



Dr. Thomas Sedran, Vorsitzender des Markenvorstands Volkswagen Nutzfahrzeuge, sagt: "Wir haben mit Alexander Hitzinger einen renommierten Experten als Vorstand für die Technische Entwicklung von Volkswagen Nutzfahrzeuge gewonnen. In unserer neuen Markenstrategie wird er die Umsetzung unserer Modelloffensive und den Ausbau unserer Kompetenzen in den Feldern Elektrotraktion, Softwareentwicklung und Autonomes Fahren kraftvoll vorantreiben. Darüber hinaus wird er im Konzern das neu gegründete 'Zentrum für Autonomes Fahren und Mobility as a Service' verantworten."



Zugleich dankte Sedran dem bisherigen Leiter der Technischen Entwicklung: "Axel Anders hat diese Aufgabe in einer herausfordernden Zeit kommissarisch übernommen und der Marke durch seine langjährige Erfahrung im Konzern zur richtigen Zeit wichtige Impulse gegeben. Ich danke ihm im Namen des Vorstands für die geleistete Arbeit. Wir wünschen ihm für seine künftigen Aufgaben alles Gute." Alexander Hitzinger ist Diplom-Ingenieur und hat zudem einen MBA-Abschluss (Master of Business Administration). Seine berufliche Laufbahn begann Hitzinger 1997 als Entwicklungsingenieur bei Toyota Motorsport in Deutschland. Von 2000 bis 2003 leitete er beim englischen Motorenher-steller Cosworth die Entwicklungsabteilung World Rally Car (WRC), von 2003 bis 2006 war er Chef der Formel-1-Entwicklungsabteilung bei Cosworth. In der Zeit von 2006 bis 2011 war Hitzinger "Head of Advanced Technologies" bei Red Bull Technology (UK).



Ab 2011 bis 2016 war Hitzinger bei Porsche für die Langstrecken-Weltmeisterschaft Le Mans als "Technischer Direktor LMP1" tätig. Er verantwortete in dieser Funktion die Entwicklung des Langstrecken-Rennwagens "919 hybrid". 2016 wechselte Hitzinger zu Apple.



*MaaS: "Mobility-as-a-Service" (Mobilität als Dienstleistung). Das Schlüsselkonzept zu MaaS ist, die Nutzer, Menschen oder Güter in den Mittelpunkt zu stellen und auf die individuellen Bedürfnisse maßgeschneiderte Mobilitätslösungen anzubieten.



