Dr. Amal Al Qubaisi, Sprecherin des Parlaments der Vereinigten Arabischen Emirate, hat eine hochrangige Delegation zu einem Besuch beim Europäischen Parlament in Brüssel angeführt und erörterte bei einem Zusammentreffen mit Federica Mogherini, der Hohen Vertreterin der Europäischen Union für auswärtige Angelegenheiten, die Beziehungen zwischen den VAE und der EU. Dr. Al Qubaisi hob das Problem der drei vom Iran besetzten Inseln der VAE hervor und forderte, das Problem durch direkte Verhandlungen oder internationale Schiedsverfahren zu lösen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190109005541/de/

Dr Amal Al Qubaisi, Speaker of the UAE Parliament, with Federica Mogherini, EU High Representative for Foreign Affairs (Photo: AETOSWire)

Sie präsentierte einen Überblick über die Rolle der Vereinigten Arabischen Emirate bei der internationalen Terrorismusbekämpfung, die Einrichtung des Sawab-Zentrums und die Einrichtung des Hedayah-Zentrums und erklärte, dass das Jahr 2019 in den Vereinigten Arabischen Emiraten als Jahr der Toleranz ausgerufen wurde. Sie lobte die Entscheidung des Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, die Frauenquote unter den Parlamentsabgeordneten auf 50 Prozent zu erhöhen.

Mogherini betonte die Bedeutung und Tiefe der Zusammenarbeit und Partnerschaft und wies darauf hin, dass die EU die Zusammenarbeit mit den Vereinigten Arabischen Emiraten stärken möchte, einem wertvollen Verbündeten bei der Bekämpfung des Terrorismus und der Erreichung von Sicherheit und Stabilität. Sie begrüßte den von den Vereinigten Arabischen Emiraten verfolgten Ansatz sowie die progressive Denkweise der Emirate in Bezug auf die Stärkung von Frauen, die Gleichstellung der Geschlechter, Toleranz und Koexistenz.

Mogherini brachte die Wertschätzung der EU für die Bemühungen der Vereinigten Arabischen Emirate um Stabilität im Jemen zum Ausdruck. Sie stellte fest, dass die Vereinigten Arabischen Emirate maßgeblich dazu beitragen würden, eine politische Lösung zu finden, die im Einklang mit dem Bestreben der EU stünde, eine friedliche Einigung herbeizuführen: "Wir schätzen die Rolle der Vereinigten Arabischen Emirate in dieser Hinsicht sowie die Hilfe für Flüchtlinge in verschiedenen Ländern." Sie bekräftigte die Bedeutung der Stabilität, um die Rückkehr von Flüchtlingen zu ermöglichen.

Mogherini würdigte ferner die Rolle Libyens bei der Sicherung regionaler Stabilität sowie die Bemühungen des Landes um Frieden zwischen verschiedenen Parteien.

Mogherini stellte fest, dass zwischen der EU und den GCC-Staaten eine bedeutende Zusammenarbeit besteht. In Bezug auf die Sicherheit ist das Atomabkommen mit dem Iran das beste Mittel, um die Abrüstung des Landes sicherzustellen. Sie fügte hinzu, dass die EU es wünsche, dass der Iran seine Außenpolitik ändern und das Prinzip der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten seiner Nachbarn annehmen möge.

Dr. Al Qubaisi fügte hinzu: "Die Haltung der Vereinigten Arabischen Emirate in Bezug auf die Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder steht diametral im Gegensatz dazu, dass der Iran die Houthi-Milizen im Jemen mit Waffen und Raketen unterstützt. Wir verurteilen den Schritt der Houthis, humanitäre Hilfsorganisationen daran zu hindern, Menschen in Not zu erreichen. Die VAE haben von April 2015 bis Dezember 2018 humanitäre Hilfe in Höhe von 4,9 Milliarden US-Dollar für den Jemen geleistet."

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190109005541/de/

Contacts:

Federal National Council, Vereinigte Arabische Emirate:

Mohammed Al-Sawafi +971506183874

m.alsawwafi@almajles.gov.ae

Twitter: @FNC_UAE