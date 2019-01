Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: Deutsche Grundstücksauktionen AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Deutsche Grundstücksauktionen AG Unternehmen: Deutsche Grundstücksauktionen AG ISIN: DE0005533400 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 18,70 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2019 Letzte Ratingänderung: - Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker Aktuelle Dividendenprognose sehr konservativ. Geschäftsjahr 2018 ist das zweitbeste Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte. Kursziel 18,70 EUR und Kaufen-Rating bestätigt. Die Deutsche Grundstücksauktionen AG konnte das Geschäftsjahr 2018 sehr erfolgreich abschließen und verbuchte das zweitbeste Jahr der Unternehmensgeschichte. Mit 12 Mio. EUR (VJ: 11,16 Mio. EUR ) bereinigter Netto-Courtage wurden unsere Prognosen leicht übertroffen. Wir hatten für das Geschäftsjahr 2018 eine bereinigte Netto-Courtage in Höhe von 11,70 Mio. EUR erwartet und gingen von einer Dividende in Höhe von 0,95 EUR je Aktie aus. Unseres Erachtens sollte der Dividendenvorschlag höchstwahrscheinlich nun höher ausfallen. Eine genaue Prognose gestaltet sich durch die diesjährige Zusammensetzung der Courtage- bzw. Gewinnbeiträge als schwierig. Traditionell spielt insbesondere die Sächsische Grundstücksauktionen (SGA) eine entscheidende Rolle bezogen auf die Netto-Courtage und die Gewinnabführung. Mit einem Objektumsatz in Höhe von 15,75 Mio. EUR lag die SGA deutlich unter den Vorjahresniveaus (VJ: 21,76 Mio. EUR ) und im Kontrast hierzu war die Muttergesellschaft DGA der wichtigste Treiber bezogen auf den Objektumsatz- und die Netto-Courtage. Die DGA konnte den Objektumsatz um 38,9% auf 62,30 Mio. EUR (VJ: 44,87 Mio. EUR ) deutlich steigern und so die etwas schwächeren Ergebnisse der Tochtergesellschaften überkompensieren. Durch diese Entwicklung sollte unseres Erachtens der Dividendenvorschlag bei über 0,95 EUR liegen. Wir erwarten einen Gewinn je Aktie von über 1,00 EUR , was sich auch entsprechend im Dividendenvorschlag widerspiegeln sollte. Historisch hat das Unternehmen in der Regel eine Vollausschüttung vorgenommen, jedoch sind die Gesamtwirtschaftsprognosen für das Jahr 2019 tendenziell eher zurückhaltend, was dazu führen könnte, dass die Gesellschaft auch einen gewissen Teil des Gewinns einbehält. Bei dem aktuellen Aktienkurs von 16,90 EUR (09.01.19 - 9:54 Xetra) würde unsere Dividendeneinschätzung einer sehr hohen Dividendenrendite von über 5,9% entsprechen. Auf Basis der aktuellen Entwicklung bestätigen wir unser Kursziel in Höhe von 18,70 EUR und vergeben das Rating Kaufen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17461.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 11.10.2018 (16:00 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 15.10.2018 (10:00 Uhr) Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum (Zeitpunkt) der Fertigstellung: 09.01.2019 (12:00 Uhr) Datum (Zeitpunkt) der ersten Weitergabe: 09.01.2019 (15:30 Uhr) =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

