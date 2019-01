Von Rafael S. Müller

Einer der führenden internationalen Anbieter im elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard zählt weltweit über 20.000 Kunden aus unterschiedlichen Branchen. Das hat das Unternehmen in den letzten Jahren sehr erfolgreich gemacht, auch die Aktie konnte sich überdurchschnittlich stark entwickeln. Im Bereich von 199,00 Euro stieß die Erfolgsgeschichte jedoch auf einige Hürden, das Papier entwickelte sich seit Anfang September rückläufig und verlor zeitweise auf einen Wert von 124,40 Euro. Ausgerechnet in diesem Bereich startete gegen Mitte November jedoch eine zähe Stabilisierungsphase, die noch andauert und auf der Oberseite um 142,30 Euro begrenzt wird. Unglücklicherweise spielt sich das ganze Szenario knapp unter den gleitenden Durchschnitten EMA 50/200 ab, die als schwierige Hürden gelten und Käufer noch in Schach halten. Doch der im Aufbau befindliche Dreifachboden lässt Hoffnung auf einen baldigen Trendwechsel aufkommen, der bestens für ein Long-Investment geeignet ist.

Long-Chance für Wirecard-Aktie

Solange ...

