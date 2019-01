Hannover (www.anleihencheck.de) - Während die EZB-Sitzung am 13. Dezember noch einmal genaueren Aufschluss über den weiteren Fahrplan in 2019 lieferte, gehen die Analysten der Nord LB in dieser Ausgabe insbesondere auf die Details der Aussagen im Fälligkeiten-Tracker ein.Zudem hätten die Analysten bereits letzten Monat den veränderten Kapitalschlüssel kommentiert. Die Sitzung am 24. Januar dürfte wiederum unspektakulär werden. ...

