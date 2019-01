Wie steht der DAX gerade im Vergleich zu anderen Indizes da und wie könnte sich der Leitindex in der nächsten Zeit entwickeln? Matthias Hüppe, HSBC, sieht angesichts der charttechnischen Verfassung des DAX aktuell eher trübe Aussichten. Wie Anleger sich in solchen Marktphasen verhalten können, erklärt er in dieser Ausgabe von "Zertifikate Aktuell".