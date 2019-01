In der Hoffnung auf eine Lösung im Zollstreit mit China haben sich Anleger am Mittwoch mit US-Aktien eingedeckt.

Die Hoffnung auf eine Lösung im Handelsstreit hilft den US-Börsen weiter nach oben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte legte am Mittwoch 0,5 Prozent auf 23.907 Punkte zu. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,3 Prozent auf 2583 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte 0,5 Prozent auf 6931 Punkte zu. Damit lag die Wall Street den vierten Tag in Folge im Plus.

China und die USA haben ihre jüngste Gesprächsrunde über eine Lösung des Handelsstreits in Peking beendet und wollen in Kürze Ergebnisse präsentieren, wie das chinesische Außenministerium am Mittwoch mitteilte. Die Gespräche seien gut verlaufen, sagte Agrar-Staatssekretär Ted ...

