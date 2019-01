Brüssel (www.aktiencheck.de) - Morgen (Donnerstag) beginnen 79 Partner aus 21 Ländern ihre gemeinsame Arbeit an einer umfassenden Plattform zu Künstlicher Intelligenz, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Das so genannte AI4EU-Projekt wird mit EU- Mitteln in Höhe von 20 Mio. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...