Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Wir beurteilen japanische Aktien nach wie vor positiv, obwohl kurzfristig Gegenwind aufgekommen ist, so Clemens W. Bertram, Head Wholesale Client Coverage Germany & Eastern Europe bei UBS Asset Management. Der Grund dafür liege in der Abschwächung des globalen Wachstums. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...