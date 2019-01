Technologie der nächsten Generation zur Reduktion alter Bleibatterien



Oneonta, New York (ots/PRNewswire) - Ioxus uSTART® hat zwei Auszeichnungen der Fuhrparkindustrie für Nachhaltigkeit erhalten, da es mit seinem seinem Ultra-Kondensator-basierten, einsteckbaren Batterieersatz den Einsatz von Blei-Säure-Batterien überflüssig macht.



"Mit uSTART profitieren Fuhrparks nicht nur von den Vorteilen einer verbesserten Anlasszuverlässigkeit, sondern erzielen auch ebenso wichtige und echte Nachhaltigkeitsverbesserungen durch die Reduzierung von Bleiabfällen", sagte Chad Hall, Executive Vice President und Mitbegründer von Ioxus. "Durch den Austausch einer der Batterien eines Fahrzeugs durch ein uSTART-Modul werden über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs bis zu 15 Batterien weniger benötigt. Das entspricht 453,6 kg Blei, das nie entsorgt werden muss oder das Grundwasser auch nicht belastet."



Die EU-Gesetzgebung zu Batterien ist in der europäischen Batterierichtlinie festgelegt. Ziel ist es, zur Erhaltung und Verbesserung der Umwelt beizutragen und die negativen Auswirkungen von Batterien und Batterieabfällen zu minimieren. Im Zuge der Erweiterung dieser Maßnahmen entwickeln sich nachhaltige Technologien, um diese Risiken zu beherrschen und zu minimieren.



Der Austausch einer Blei-Säure-Batterie durch uSTART in einem typischen Nutzfahrzeug schafft messbare Vorteile für die Umwelt:



- Der Verzicht auf die für den Anlassvorgang* verwendete Bleibatterie spart die Entsorgung und das Recycling von bis zu 15 Bleibatterien pro Fahrzeug ein. - Die Einsparung von 454.000 kg Blei und 102.000 kg Schwefelsäure für einen Fuhrpark mit 1.000 Fahrzeugen und den damit verbundenen Auswirkungen für Boden und Grundwasser. - Die Eliminierung von 1.800.000 kg recyceltem Blei über 20 Jahre für eine durchschnittliche Logistikflotte.



* basierend auf einem Zwei-Batterie-Anlasssystem



uSTART ist ein intelligentes Energiemanagementsystem, das die Anlasszuverlässigkeit verbessert und die Lebensdauer von Batterien und Anlassern verlängert. uSTART, das vom Erstausrüster oder als Nachrüstung durch den Austausch einer oder mehrerer Fahrzeugbatterien installiert wird, reduziert die Anzahl der erforderlichen Batterien für einen Lastkraftwagen während seiner gesamten Lebensdauer. Darüber hinaus verbessern uSTART-Systeme die Zuverlässigkeit der elektrischen Komponenten und sorgen für eine Stabilisierung des KFZ-Boardnetzes. Sie erhöhen auf diese Weise eine niedrige Spannung beim Kurbeln und verfügen über integrierte Anlasshilfe-Funktionen. uSTART ist so konzipiert, dass es 10-mal länger hält als eine normale Batterie.



uSTART hat zwei Auszeichnungen der Fuhrparkindustrie für Nachhaltigkeit erhalten: "Top Green Providers 2018" von Food Logistics und "2018 Green Award Recipient" von Supply & Demand Chain Executive Magazine.



Informationen zu Ioxus



Das 2010 gegründete Unternehmen Ioxus ist ein intelligentes Energieunternehmen, das intelligente Strom- und Energiespeichertechnologie für die Bereiche Transport, alternative Energien, Medizin, Industrie und Netzversorgung entwickelt und produziert. Die in den USA entwickelten und hergestellten uSTART®- und X-Series®-Produkte nutzen die patentierte Ultrakondensator-Technologie des Unternehmens. Der Hauptsitz von Ioxus befindet sich in Oneonta, NY und verfügt über Abteilungen für Vertriebs, Service und Sofortllieferung. Weitere Informationen finden Sie unter www.ioxus.com.



