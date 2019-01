Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Der aktuelle Ernährungsreport hat gezeigt: Die Menschen wollen gesund und ausgewogen essen! Gleichzeitig kocht weniger als die Hälfte der Befragten täglich. Auswärts zu essen liegt im Trend, besonders bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Auch der tägliche Fleischkonsum ist bei ihnen am höchsten. Darum müssen wir diese Lücke zwischen Willen und Wirklichkeit schließen, gerade für die junge Generation. Praktische Ernährungsbildung mit allen Sinnen muss schon in Kita und Schule Teil des Alltags von Mädchen und Jungen werden! Ich freue mich, dass 95 Prozent der Befragten das genauso sehen. Denn wer selber kochen kann, isst und ist gesünder! Wer selber kochen kann, entdeckt den eigenen Geschmack und die Vielfalt frischer Lebensmittel und merkt schnell: gesund, genussvoll und unkompliziert essen ist ganz leicht.



OTS: Sarah Wiener Stiftung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/125419 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_125419.rss2



Pressekontakt: Maria Smentek, Pressereferentin Tel: + 49 (0)30 70 71 80 265 Mobil: + 49 (0) 151 2320 3680 m.smentek@sw-stiftung.de