Q&A: White Gold Corp. neue Entdeckung auf dem Grundstück Betty entlang der Erweiterung der Coffee Creek Fault

09. Januar 2019 - Am 8. Januar veröffentlichte die White Gold Corp. (V.WGO) eine Pressemitteilung, in der die neue Entdeckung auf ihrem Grundstück "Betty" beschrieben wurde. MotherlodeTV hat kürzlich das Interview mit White Gold Corp. mit CEO David D'Onofrio über diese Entdeckung im White Gold District, Yukon, geführt.

1. Was macht die Ergebnisse dieser neuesten Entdeckung so bedeutsam?

Die Entdeckung von Betty Ford ist nun die vierte Goldfunde und das jüngste Beispiel dafür, was wir auf unserem 423.000 Hektar großen Landpaket weiterhin finden. Mit einem Schnittpunkt von über 50 Metern Goldmineralisierung und der Unterbringung auf dem gleichen strukturellen Fehler wie das angrenzende Coffeeprojekt von Goldcorp glauben wir, dass wir hier eine weitere sehr wichtige Entdeckung machen können.

Zu den besonderen Bohr-Highlights gehören das Ford-Zielloch BETFRDRAB18-002, das 1,08 g/t Au über 50,29 m aus 4,57 m Tiefe ergab, einschließlich 2,24 g/t Au über 9,41 m aus 19,81 m Tiefe. Und BETFRDRAB18-001, das östlichste Bohrloch in dem Gebiet, das 24,39 m mit 0,94 g/t Au aus 19,81 m Tiefe zurückgab; einschließlich 10,67 m mit 1,26 g/t aus 19,81 m Tiefe.

Was wirklich spannend ist, ist, dass es bisher nur sehr wenige Bohrversuche auf dem Grundstück Betty gegeben hat, und diese Ergebnisse und die Goldmineralisierung, die in diesem Jahr auf anderen Zielen auf dem Grundstück Betty gefunden wurde, haben gezeigt, dass es sich um ein sehr großes Gold-System handelt. All dies wurde mit nur einem vorläufigen, flachen Bohrprogramm gefunden. Wir glauben, dass wir mit solch starken Ergebnissen frühzeitig die Oberfläche das gesamte Mineralpotenzial, das wir sehen, bisher nur angekratzt haben.

2. Warum wurde kürzlich an der Betty Rotary-Air-Blast gebohrt?

Unsere Explorationsstrategie ist die Idee des weltberühmten Prospektors und White Gold Corp.Žs Chief Technical Officer, Shawn Ryan. Mit unserem beträchtlich großen Landpaket verfolgen wir weiterhin die Strategie, so viele Gebiete wie möglich mit zunächst flachen Testmethoden zu erkunden und dann tiefer voranzuschreiten, je mehr Wert im Boden nachgewiesen wird. Unsere methodische und datengetriebene Strategie beginnt mit der Bodenprobenahme, der LiDAR-Vermessung und der Sondierung des Untergrundes. Diese Methoden ermöglichen es uns, unsere RC- und RAB-Bohrungen strategisch auszurichten. Diese kostengünstige Bohrung ermöglicht es uns, eine maximale Anzahl von Zielen zu testen und neue Entdeckungen zu definieren, die Diamantbohrungen erfordern. Dieser kostengünstige Ansatz schont unsere Liquidität und dehnt die Explorationskosten weiter aus. Die Explorationsmethoden von Shawn haben sich in dieser Saison weiterhin als erfolgreich erwiesen, und wir freuen uns, die weitere Exploration auf unserem Grundstück Betty abzuschließen.

Dies ist nun die vierte neue Entdeckung, die wir in diesem Jahr gemacht haben. Wir haben eine sehr robuste Pipeline von zusätzlichen Zielen, die wir auf diesem und unseren anderen Grundstücken im White Gold District testen können, der sich weiterhin als produktives Goldlager in Kanada etabliert!

3. Warum wurden die Bohrungen auf dem Grundstück Betty abgeschlossen und nicht näher an Ihren wichtigsten Vorkommen von Golden Saddle & Arc?

Die Strategie von White Gold besteht aus einer Kombination aus dem Ausbau unserer bestehenden Lagerstätten und wichtigen Entdeckungen wie Golden Saddle und Vertigo sowie der Generierung neuer Entdeckungen in unserem Zielportfolio durch regionale Exploration. Im Rahmen unseres Regionalprogramms 2018 umfasste die Exploration auf dem Grundstück Betty 1.800 m, die über 28 Löcher in 6 Zielgebieten gebohrt wurden, sowie umfangreiche Bodenproben, LiDAR-Messungen sowie geologische Kartierungen und Prospektionen. Wie bei allen unseren Bohrzielen wurden diese durch eine regionale Bewertung unseres Landpakets und eine bodennahe Bewertung durch Bodenproben und Prospektion definiert. Da die bedeutendsten Ergebnisse aus den Zielgebieten Ford und White vorliegen und nur ein begrenztes Bohrprogramm bisher abgeschlossen wurde, sehen wir ein erhebliches Potenzial für diese neue Entdeckung.

4. Wie verhalten sich diese Betty-Vorkommensergebnisse zu anderen nahegelegenen Lagerstätten?

Die Goldcorp-Coffee-Lagerstätte enthält über 3,4 Mio. oz Gold und ist weniger als 40 km von unserem Betty-Ford-Ziel entfernt, während das Western Copper and Gold's Casino-Projekt mit 8,9 Mio. oz Gold innerhalb von 20 km liegt; und wie das alte Sprichwort sagt, ist der beste Ort, um eine neue Goldmine zu finden, neben einer bestehenden Goldmine! Die Coffee Creek-Falte verläuft direkt durch das Betty-Grundstück, und unser Betty-Ford-Ziel wird in dieser Faltenstruktur gehostet, die die gleiche strukturelle Einstellung wie die Goldcorp-Coffeeablagerung hat. Wir glauben, dass Goldcorp mit dieser sehr engen Nähe und der Ähnlichkeit in den Qualitäten mit der Coffeelagerstätte, die Goldcorp 2016 für 520 Millionen Dollar gekauft hat, und hier die Produktion 2021 beginnen soll, eine bedeutende unterstützende Infrastruktur mit sich bringt. Es wird in naher Zukunft einige spannende Funde geben, wenn wir das Ausmaß dieses mineralisierten Systems weiter erforschen.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Jede Aussage, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "antizipiert" oder "nicht erwartet", "plant", "vorgeschlagen", "Budget", "geplant", "prognostiziert", "schätzt", "glaubt" oder "beabsichtigt" oder Variationen solcher Wörter) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf: den erwarteten Nutzen für das Unternehmen und seine Aktionäre unter Berücksichtigung der Ziele, Ziele und Explorationsaktivitäten des Unternehmens, die auf den Grundstücken White Gold, Betty und anderen Grundstücken durchgeführt und vorgeschlagen werden; das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens, einschließlich der Frage, ob weitere Mineralressourcen in Übereinstimmung mit NI 43-101 auf einem der Grundstücke des Unternehmens erschlossen werden; die Explorationsergebnisse und zukünftige Explorationspläne.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf vernünftigen Annahmen und Schätzungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich voneinander abweichen, da zukunftsgerichtete Aussagen bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: der erwartete Nutzen für das Unternehmen im Zusammenhang mit der Exploration, die auf dem Grundstück Betty, Weißgold und anderen Grundstücken durchgeführt und beabsichtigt wurde; das Versäumnis, zusätzliche Mineralressourcen zu erweitern oder zu identifizieren; die vorläufige Natur der metallurgischen Testergebnisse; Unsicherheiten in Bezug auf die zukünftige Finanzierung; Schwankungen der Wertpapier- und Devisenmärkte und der Rohstoffpreise; Veränderungen in der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrolle, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklung; Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit der Mineralexploration (einschließlich Umweltgefahren, Arbeitsunfällen, ungewöhnlichem oder unerwartetem Formationsdruck, Einstürzen und Überschwemmungen); Mitarbeiter- und einheimische Beziehungen; Verfügbarkeit notwendiger Lizenzen, Genehmigungen und Genehmigungen; die Unwahrscheinlichkeit, dass die erforschten Grundstücke letztendlich zu Minen entwickelt werden; geologische Faktoren; tatsächliche Ergebnisse der aktuellen und zukünftigen Exploration; Änderungen der Projektparameter bei der planmäßigen Bewertung; Eigentumsrechte an Immobilien; und die Faktoren, die unter der Überschrift "Risiken und Unsicherheiten" in der jüngsten, vom Unternehmen vorgelegten Erörterung und Analyse des Managements beschrieben werden. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf dem beruhen, was das Management des Unternehmens für vernünftige Annahmen hält, kann hier keine Garantie dafür gegeben werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Entwicklung solcher zukunftsgerichteter Informationen verwendet werden, als richtig erweisen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, Änderungen zur Aktualisierung freiwilliger zukunftsgerichteter Aussagen öffentlich freizugeben, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.

Weder die TSX Venture Exchange (die "Exchange") noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Kontaktinformationen:

David D'OnofrioChief

Executive OfficerWhite

Gold Corp.

(416) 643-3880

ir@whitegoldcorp.ca

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45586

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45586&tr=1

ISIN CA9638101068

