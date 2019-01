München (ots) - Der "Weltspiegel" geht mit neu gestaltetem Studio und neuem Design 2019 im Ersten an den Start: Das dienstälteste Auslandsmagazin im deutschen Fernsehen stellt sich auf für die Zukunft: bildstark, transparent, die lineare und digitale Welt verbindend. Mit einem wöchentlichen Audiopodcast erweitert der "Weltspiegel" seine multimediale Kompetenz. Jeden Sonntag ist auf der "Weltspiegel"-Seite (weltspiegel.de) und in der ARD-Audiothek unter dem Namen "Weltspiegel-Thema" ein 30-minütiger Podcast abrufbar. Ein Fernsehbeitrag wird aus mehreren Blickwinkeln vertieft. Hörfunk und Fernsehen arbeiten für das neue journalistische Produkt eng zusammen und nutzen so die besondere Auslandskompetenz der ARD.



Mit 31 Auslandsstudios und rund 100 Korrespondenten für Hörfunk und Fernsehen unterhält die ARD eines der größten Korrespondentennetze der Welt. Der erste Podcast am kommenden Sonntag beschäftigt sich mit dem Thema "Klimawandel in den Alpen", ein Beitrag aus der aktuellen Sendung. Weitere Themen am 13. Januar 2019 um 19:20 Uhr im Ersten:



Griechenland lockt Chinesen ins Land und verkauft Pässe. Pizzadienst in der Wüste: Eine junge Frau in einem algerischen Flüchtlingslager erfüllt sich einen Traum. In Peru kauft ein Rohstoffgigant für mehrere Hundert Millionen Dollar einen Tagebau für Blei und Zink: Der Preis, den die Menschen zahlen, die dort leben, ist ungleich höher. Und in Schweden wollen manche Eltern nicht mehr verraten, ob ihr Kind ein Mädchen oder Junge ist.



Redaktion: Petra Schmitt-Wilting/Heribert Roth (WDR); Moderation: Isabel Schayani.



Im Internet: DasErste.de/Weltspiegel



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Presse und Information Das Erste, Tel.: 089/5900-42896, E-Mail: programminfo@DasErste.de