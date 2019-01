Von Rafael S. Müller

Bis in den Spätsommer hinein bewegte sich das Wertpapier von Airbus in einem Aufwärtstrend und konnte sich auf ein Jahreshoch von 111,12 Euro hochkämpfen. Anfang September geriet die Aktie jedoch merklich unter Druck und etablierte nur wenig später einen klaren Abwärtstrend. Dieser drückte die Kursnotierungen auf ein Verlaufstief von 78,93 Euro und somit ganz nahe an die Tiefststände aus Anfang 2018 abwärts. An dieser Stelle konnten Marktteilnehmer jedoch einen klaren Doppelboden aufstellen, der seit Jahresbeginn eine Erholungsbewegung bis auf ein Niveau von rund 90,00 Euro zur Folge hatte. Damit hat sich die Aktie jedoch zeitgleich in einen markanten Widerstandsbereich bestehend aus dem vorherrschenden Abwärtstrendkanal sowie dem gleitenden Durchschnitt EMA 50 und dem 61,8 % Fibonacci-Retracement begeben. Für ein Kaufsignal muss jetzt nur noch dieses letzte Widerstandsbollwerk geknackt werden.

Long-Chance bei Airbus

Mit einem direkten Durchbruch über das Niveau von mindestens 91,50 Euro ist nicht zu rechnen, zuvor dürfte es zu einem kleineren Rücksetzer in der Airbus-Aktie ...

