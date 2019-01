BERLIN (Dow Jones)--Vor der entscheidenden Brexit-Abstimmung in der nächsten Woche wird Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) heute /am späten Nachmittag mit seinem britischen Amtskollegen Greg Clark zusammenkommen. "Von den anstehenden Entscheidungen hängt viel ab, für Großbritannien, aber auch für Europa insgesamt. Ein ungeordneter Brexit würde die Wirtschaft schwer treffen", mahnte der CDU-Politiker. Der ausgehandelte Austrittsvertrag sei ein gutes Paket.

Ob Premierministerin Theresa May den Deal am kommenden Dienstag durch das Unterhaus bekommt, ist völlig offen. Ein ungeordneter Austritt des Landes aus der Europäischen Union mit wirtschaftlichen Verwerfungen droht. Deshalb "bleiben aber auch Vorbereitungen auf ein No-Deal-Szenario weiterhin essentiell - gerade auch für Akteure in der Wirtschaft", sagte Altmaier.

Ursprünglich wollte May bereits vor Weihnachten über das Austrittsabkommen abstimmen lassen. Weil eine Mehrheit nicht in Sicht war, verschob sie das Votum.

January 09, 2019 10:36 ET (15:36 GMT)

