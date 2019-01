TAKKT AG: TAKKT beschließt Neuausrichtung der Hubert Gruppe DGAP-News: TAKKT AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung TAKKT AG: TAKKT beschließt Neuausrichtung der Hubert Gruppe 09.01.2019 / 17:06 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. TAKKT beschließt Neuausrichtung der Hubert Gruppe Stuttgart, 09. Januar 2019. Die Hubert Gruppe mit Sitz in Harrison, Ohio, USA, verzeichnet seit mehreren Quartalen eine rückläufige Umsatzentwicklung, wobei im Jahresverlauf 2018 eine stetige Verbesserung erreicht wurde. Nachdem im zweiten Halbjahr 2018 die europäischen Aktivitäten von Hubert eingestellt wurden, hat der TAKKT-Vorstand nun eine Neuausrichtung des US-Geschäfts von Hubert beschlossen, die mit einer Fokussierung auf attraktivere Kundengruppen einhergeht. Die Belieferung eines Großkunden wird Ende Februar 2019 auslaufen. Hubert ist Bestandteil des Geschäftsbereichs TAKKT AMERICA und vertreibt Artikel zur Verkaufsförderung sowie Bedarfsartikel und Ausrüstungsgegenstände für Kantinenbetreiber (food service) und den Lebensmitteleinzelhandel (food retail). Insbesondere im Bereich food service konnte Hubert in den vergangenen zwei Jahrzehnten mit einigen größeren Kunden ein gutes und profitables Wachstum erzielen, was aber auch zu einer zunehmenden Abhängigkeit und zu einem volatileren Geschäft führte. Seit mehreren Quartalen ist das Geschäft mit diesen Kunden unter Druck und verliert zunehmend an Attraktivität und Profitabilität. Aus diesem Grund hat der TAKKT-Vorstand eine Neuausrichtung von Hubert beschlossen. Ziel der Neuausrichtung ist die Reduzierung der Abhängigkeit vom niedrigmargigen Volumengeschäft und eine Fokussierung auf Huberts Kernkompetenzen im Bereich Verkaufsförderung. Im Zuge dessen endet die Beziehung zu einem der wesentlichen Kunden mit Wirkung zum 28. Februar 2019. Diese Vertragsbeendigung wird kurzfristig zu einer Umsatz- und Ergebnisreduzierung bei Hubert führen. Mittelfristig soll dies durch einen Anstieg im Neukundengeschäft kompensiert werden. Hubert hat mit diesem Großkunden in 2018 ein Umsatzvolumen von knapp 30 Millionen US-Dollar generiert. Auch ohne dieses Geschäftsvolumen wird die Hubert Gruppe weiterhin profitabel sein und eine knapp zweistellige EBITDA-Marge erzielen. "Mit der Neuausrichtung wollen wir die Abhängigkeit von wenigen Großkunden und die hiermit verbundene Volatilität bei Hubert verringern und uns stärker auf die attraktiveren Kundensegmente fokussieren", erläutert der TAKKT-Vorstandsvorsitzende Felix Zimmermann. "Erste Maßnahmen, die bereits 2018 ergriffen wurden, zeigen zudem ermutigende Ergebnisse." TAKKT wird seine vorläufigen Zahlen und einen Dividendenvorschlag für das abgelaufene Geschäftsjahr am 21. Februar 2019 veröffentlichen. Kurzprofil der TAKKT AG TAKKT ist in Europa und Nordamerika der führende B2B-Spezialversandhändler für Geschäftsausstattung. Der Konzern ist mit seinen Marken in mehr als 25 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über eine Million Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Gastronomie- und Hotelmarkt sowie den Einzelhandel. Die TAKKT-Gruppe beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist im SDAX gelistet und im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten. Ansprechpartner: Dr. Christian Warns Tel. +49 711 3465-8222 Giuseppe Palmieri Tel. +49 711 3465-8250 E-Mail: investor@takkt.de 09.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TAKKT AG Presselstr. 12 70191 Stuttgart Deutschland Telefon: +49 (0)711 3465 80 Fax: +49 (0)711 3465 8104 E-Mail: investor@takkt.de Internet: www.takkt.de ISIN: DE0007446007 WKN: 744600 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 764793 09.01.2019 ISIN DE0007446007 AXC0238 2019-01-09/17:07