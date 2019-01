München (ots) - Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste heute sein Programm und strahlt um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" vom Bayerischen Rundfunk aus:



9. Januar 2019, 20:15 Uhr: Brennpunkt: Winterchaos - Der Alpenraum versinkt im Schnee Moderation: Christian Nitsche



Die langanhaltenden Schneefälle der vergangenen Tage sorgen für Chaos im Alpenraum: gesperrte Straßen, lange Staus, Schulausfälle und Lawinengefahr sind die Folge. Und noch ist keine Entspannung in Sicht. Einzelne Landkreise in Bayern und Österreich haben bereits den Katastrophenfall ausgerufen. Der "Brennpunkt" berichtet aus verschiedenen betroffenen Orten. Zudem gibt es ein Gespräch mit einem ARD-Wetterexperten über die Extremwetterlage.



Redaktion: Karl Broderix, Stephan Keicher, Sebastian Kemnitzer



Den geänderten Programmablauf entnehmen Sie bitte den Seiten http://programm.daserste.de/



