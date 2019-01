Um 5: DAX robbt sich an die 11.000 heran - Nur eine Rally im Bärenmarkt oder mehr?

Die Anleger an der Frankfurter Börse treibt in diesen Tagen die Frage um, ob es sich bei der aktuellen Aufwärtsbewegung um eine typische Rally im Bärenmarkt oder um den Start einer nachhaltigeren Erholung handelt. Wohlwissend, dass die stärksten Rallys in eben solchen Bärenmärkten stattfinden, während in Aufwärtsphasen die Kurse in der Regel langsamer, aber eben stetiger nach oben laufen.

Immerhin hat der Deutsche Aktienindex in den vergangenen sechs Handelstagen um knapp fünf Prozent zugelegt und ist jetzt wieder an dem Punkt angekommen, wo er bereits im Dezember vor der Sitzung der US-Notenbank stand. Wenn der Markt in diesem Tempo weiter steigen würde, stünde er am Jahresende jenseits der 30.000 Punkte. Da die Börse aber bekanntlich keine Einbahnstraße ist, legen wir diese Fantasie schnell wieder ad acta.

