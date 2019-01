München (ots) - In den Alpen herrscht Lawinenstufe 4-5. Für die steirischen Nordalpen wurde Dienstagabend die höchste Lawinenwarnstufe der fünfteiligen Skala ("sehr groß") verhängt. Auch im übrigen Bundesgebiet hat es viel Neuschnee gegeben. Eine Entwarnung für die kommenden Tage gibt es noch nicht.



Die schneereichen Aussichten rücken das Thema Lawinensicherheit mit hoher Brisanz in den Fokus.



Eine feste Instanz im Bereich der Winterausstattung sind Lawinenrucksäcke der ABS Protection GmbH. Das weltweit tausendfach praxiserprobte ABS System funktioniert dort, wo es darauf ankommt: in der Lawine. Im Falle eines Lawinenabgangs kann es die Verschüttung verhindern und so die Überlebenswahrscheinlichkeit deutlich erhöhen."(?) Deshalb bin ich heute noch hier", berichtet der professionelle Freeskier Aymar Navarro.



Weltweit werden die ABS Airbags von Freeridern, Tourengehern und Bergrettungen geschätzt und eingesetzt. Über 300 Personen haben dank ABS Lawinenairbag überlebt, die meisten davon unverletzt.



Gerne stellen wir Ihnen für Ihre Berichterstattung rund um die Gefahren und Sicherheit im Schnee unsere Expertise durch Experteninterviews (Lawinenexperten, Überlebende, Freeride-Profis) zur Verfügung.



Die ABS Protection GmbH ist der Erfinder von Lawinenairbags und seit über 30 Jahren Marktführer. Produziert werden die Lawinenairbags im niederbayerischen Gottfrieding. Innovation, höchste Qualität und Verlässlichkeit sind die wesentlichen Schlüsselfaktoren für den Erfolg von ABS. Seit 2017 gehört die Firma zur SPIN capital GmbH des Münchner Sport-Unternehmers Dr. Stefan Mohr.



www.abs-airbag.com



OTS: ABS Protection GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/133294 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_133294.rss2



Pressekontakt: ABS Presseagentur superneo | lerchenfeldstraße 16 | 80538 münchen | germany Carolin Ly-Ky | +49 159 043 806 06 | carolin.ly-ky@superneo.de