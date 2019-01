FRANKFURT (Dow Jones)--T-Mobile US hat im vierten Quartal eine Million Vertragskunden gewonnen. Dies zeige, dass der gemessen an der Zahl der Kunden drittgrößte Mobilfunkbetreiber der USA die Konkurrenz im Kampf um Wachstum weiter übertrumpfe, hieß es am Markt.

Im Gesamtjahr übertraf T-Mobile US mit 4,5 Millionen neuen Vertragskunden die eigene Zielvorgabe, hieß es bei der Vorlage der vorläufigen Kundenzahlen vom Unternehmen. Zuletzt hatte die Gesellschaft geplant, 3,8 bis 4,1 Millionen lukrative Vertragskunden zu gewinnen. Insgesamt zählte die Telekom-Tochter Ende des Jahres in den USA 79,7 Millionen Kunden, darunter 42,5 Millionen Vertragskunden.

Auch Wettbewerber Verizon Communications baute den Kundenstamm in den USA aus. Das Unternehmen gewann im Schlussquartal 650.000 Vertragskunden nach 295.000 im dritten Quartal.

January 09, 2019

