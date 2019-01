Zürich (ots) - Nassef Sawiris hat im Dezember LafargeHolcim-Aktien

im Wert von über 66 Millionen Franken verkauft. Das schreibt die

«Handelszeitung» unter Berufung auf Unterlagen der Schweizer Börse

SIX und der französischen Finanzmarktaufsicht AMF. Sawiris war für

eine Stellungnahme nicht erreichbar. LafargeHolcim bestätigt die

Transaktionen.



Der 57-jährige Sawiris war eine der treibenden Kräfte beim

Zusammenschluss der französischen Lafarge und des Schweizer

Zementkonzerns Holcim. Er gehört zu den grössten Investoren des

fusionierten Kolosses. Mit einem Vermögen von geschätzten 6

Milliarden Dollar ist er der reichste Ägypter. Andermatt-Investor

Samih Sawiris ist sein Bruder.



Es ist das zweite Mal in kurzer Zeit, dass Nassef Sawiris ein

grösseres Aktienpaket verkauft hat. Bereits im September veräusserte

er über drei Millionen Anteilsscheine im Wert von mehr als 140

Millionen Franken. Im Gegenzug sicherte er sich sechs Millionen

Optionsscheine.



Einen Teil dieser Optionen hat er Anfang Dezember wieder

rückgängig gemacht. Gleichzeitig hat er weitere Derivatewetten

abgeschlossen. Sawiris setzt auf steigende Preise - wie bereits vor

einem Jahr, als er zehn Millionen Call-Optionen hielt. Die Wette

stand aber unter keinem guten Stern, der Ägypter verlor Millionen.



